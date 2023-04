Marghera, Festa di Primavera al parco Catene tra musica e food truck

Al via al parco Catene a Marghera, in via Trieste, sabato 22 aprile, la Festa di Primavera, evento inserito all’interno delle Città in festa del comune di Venezia organizzato dall’associazione Catene 2000 per rianimare le attività e la sicurezza del territorio e del parco Catene:15 giorni di attività, concerti, intrattenimenti per famiglie e per i più piccoli.

In programma mercatini degli hobbisti e opere del proprio ingegno, luna park aperto tutti i giorni, in anteprima la torre panoramica con vista da 40 metri di altezza per chi non soffre di “vertigini” .

Apertura sabato 22 aprile con inaugurazione della nuova area fitness al parco e grande concerto di Sir Oliver Skardy in programma alle 19.

Il 25 aprile, Festa della Liberazione e di San Marco, giornata dedicata alle famiglie e ai più piccoli con il Circus spettacoli di artisti di strada, saltimbanco, musica, teatro e workshop.

Il 30 aprile concerto live di Napulitan Band e a partire dalle 17.30 musica anni Ottanta, mentre il Primo Maggio a pranzo concerto di Gianni Scribano e Max Pianta (cover Renato Zero) prenotazione obbligatoria al seguente numero di telefono 339.1238232 associazionecatene@gmail.com

Il 6 e 7 maggio Festa dello Sport aperta a tutte le associazioni sportive del territorio e campionato regionale sport da combattimento con serata di gala titoli nazionali

Durante la manifestazione truck food e punti di somministrazione cibi e bevande.