Ecco Emilio, la prima imbarcazione a impatto zero per il trasporto merci dei supermercati in laguna di Venezia

Inaugurata nei pressi del punto vendita Coop di Piazzale Roma a Venezia, con il claim “Una buona spesa viaggia in barca elettrica”, la nuova imbarcazione con motore elettrico che entra a far parte per la prima volta della flotta di un operatore della grande distribuzione organizzata in laguna: movimenterà le merci che riforniscono i negozi Coop Alleanza 3.0.

Gli interventi di Edy Gambetti, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, e Sebastiano Costalonga, assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Venezia. (video Marta Buso/Interpress)

03:11