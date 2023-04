Venezia, Ramadan verso la fine, si prepara la grande festa dell’Eid al-Fitr

Il digiuno del mondo musulmano si avvia alla fine. I musulmani si preparano a celebrare la Id Al Fitr, la “festa dell’interruzione” che cade il primo giorno del mese di Shawwal, il decimo del calendario, che ogni anno fa accorrere migliaia di fedeli a Mestre e Marghera da tutta la Città metropolitana.

Sarà la luna, il primo spicchio, a decretare la fine del mese sacro di Ramadan 1444, ma dalle previsioni, il digiuno dovrebbe terminare tra giovedì e venerdì e la festa svolgersi, dunque, tra venerdì e sabato. I cartelloni sono stati stampati, nel frattempo, e gli spazi concessi dal comune.

La comunità bengalese, la più numerosa in termini di cifre, si riunirà in varie postazioni: al parco del Piraghetto, ieri Prince Howlader di Giovani per l’Umanità, ha eseguito un sopralluogo per organizzare l’evento nel dettaglio. E ancora in via Linghindal (laterale di via Torino) e in piazzetta Altobello, per quel riguarda Mestre. In via Paolucci, invece, si riuniranno i fedeli di Marghera.

Proprio ieri la Venice Bangla School ha rotto il digiuno serale assieme ai non musulmani, invitandoli in via Aleardi per una cena comune, come hanno fatto di recente anche le altre comunità musulmane.

Una parte della Comunità islamica si riunirà sempre a Marghera, nella moschea di via Monzani, dove è stato allestito anche un punto “salute” con dei volontari che si turnano. La Comunità Islamica di Venezia e Provincia che un anno fa ha inaugurato la moschea di via Lazzarini al civico 3, generalmente, invece, per la festa dell’Eid chiede l’utilizzo del parco di San Giuliano, dove possono arrivare in tanti un po’ da tutto il veneziano, senza problemi di spazio di sorta.

Ma dipenderà anche dal tempo e dalle previsioni meteorologiche, caso in cui si ripiegherebbe al coperto.