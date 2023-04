Mestre, primavera di giochi, divertimento e musica al Parco della Bissuola

Durante il lungo ponte di primavera, il Parco Albanese alla Bissuola diventa protagonista di musica ed eventi aperti alla cittadinanza con il la quarta edizione del Bissuola Spring Fest 2023.

Da venerdì 21 aprile a martedì 25 aprile, che celebra a Venezia la doppia ricorrenza della Festa di San Marco e della Liberazione, il grande polmone verde mestrino ospita un programma di attività di intrattenimento rivolto alle famiglie e ai bambini, promosso da Vela Spa nel quadro dell’iniziativa del Comune di Venezia “Le Città in Festa – Primavera”.

«Questa manifestazione, ormai consolidata nel calendario delle iniziative de “Le Città in Festa» sottolinea l'assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar - «conferma la volontà dell’amministrazione di valorizzare i luoghi identitari della città, promuovendo feste ed eventi, con l’aiuto di associazioni, cittadini e residenti in modo trasversale. Un'operazione sociale che ha un duplice significato, restituire i parchi alla comunità e garantirne la sicurezza»,

La manifestazione prende avvio venerdì 21 aprile, dalle ore 18 alle 23, con Strictly, format di grande successo con i djset di Nico F & Carra con un programma della migliore musica dance, hip-hop e house, e con food truck gastronomici e cocktail per una serata all’aperto.

Il programma prosegue sabato 22 aprile sin dalla mattina alle 10 con giochi nell’area gonfiabili per bambini e un mercatino dell’artigianato, vintage e handmade, mentre dalle ore 18.00 aperitivo con il dj set di Ringo (from Virgin Radio) amatissimo personaggio televisivo e radiofonico protagonista dei più famosi concerti e festival rock nazionali per concludersi poi, dalle ore 21 con il concerto rock dei Valid, band pluripremiata nei contest di settore.

Stesso programma domenica 23 aprile e lunedì 24 aprile, dalle 10 alle 23. Domenica 23 l’intrattenimento musicale per l’aperitivo dalle 17 sarà a cura di Boogaloo Robert con musica Funky, downbeat ambient e lounge e, dalle 21, il gruppo live La mente di Testuya intratterrà grandi e piccoli con le più famose sigle dei cartoni animati, mentre lunedì 24 aprile dalle 18 si alterneranno sul palco i migliori gruppi del territorio, emergenti e non, per il Venice Music Day e, dalle 21, la serata si concluderà con il concerto pop rock degli Hash.

Anche martedì 25 aprile, la manifestazione prosegue con l’orario dei giorni procedenti, dalle ore 10 alle 23, e il finale in musica è affidato, prima alle 17 a Boogaloo Robert e, dalle 21, al gruppo veneziano dei Bandido con il loro tributo ai Liftiba.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ogni giorno i food truck offrono un’ampia selezione di gastronomie diverse, dagli arrosticini abruzzesi alle specialità emiliane e napoletane, dagli hamburger al maialino, dai menù vegani alle specialità messicane, dagli stand di dolci biologici