Venezia, Coop vara la prima imbarcazione a impatto zero per i rifornimenti dei supermercati

È arrivata alla Coop Alleanza 3.0 di Venezia la barca elettrica Emilio, prima imbarcazione a impatto zero per il trasporto delle merci della grande distribuzione nella laguna di Venezia. La Coop diventa così il primo supermercato dalla distribuzione sostenibile, con Emilio che consente di risparmiare 40 tonnellate di CO2 all'anno.

«È una sfida, e noi siamo pronti ad accoglierla», ha commentato Umberto Baù dei Trasporti Marittimi, per poi continuare sottolineando come la società sia pronta qualora altre ditte vogliano adottare l'esempio virtuoso del supermercato.

«Ci auguriamo», ha ribadito il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro, «che questa possa essere la scintilla che acceda altre imprese, così come le Amministrazioni, sia comunali che regionali, affinché si muovano sempre di più verso la sostenibilità ambientale». Emilio ha finalmente visto la luce dopo due anni di progettazione, anni spesso difficili, con una serie di ostacoli da affrontare, tra cui la pandemia. «Un progetto che abbiamo voluto portare avanti a tutti i costi», ha commentato Baù.

L'imbarcazione Emilio, la prima a impatto zero per la grande distribuzione organizzata a Venezia (foto Marta Buso/Interpress)

In grado di espletare tutte le funzioni di carico, trasporto e scarico merci nei negozi Coop serviti, la nuova imbarcazione è dotata di una batteria che può contare su tre ore di autonomia durante le quali assicura zero emissioni. C'è un ma. «A Venezia non ci sono abbastanza colonnine per la ricarica delle barche elettriche. L'iniziativa della Coop fa del bene a tutta la città perché lancia un messaggio concreto: tutti, nello svolgere la nostra attività, anche imprenditoriale, dobbiamo guardare alla sostenibilità».

Della stessa opinione anche l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga che ha sottolineato la necessità di fare dei passi in avanti verso l'ambiente. «Spero che anche gli altri supermercati si attrezzino con mezzi elettrici. La città ha la necessità di essere veloce e sostenibile».

Il taglio del nastro dell'imbarcazione

Attualmente sono 19 i punti vendita Coop Alleanza 3.0. in laguna, di cui 11 serviti dal trasporto merci via acqua di S.Ca Snc Trasporti Marittimi, ovvero le Coop di piazzale Roma, Garibaldi, San Giacomo Dall’Orio, Santa Marina, Giorgione, Rialto, Italia, Castello, Giudecca, San Polo e Murano. Due di questi saranno serviti subito da Emilio e a tendere il progetto potrà essere esteso a tutti i punti vendita. Tuttavia le dimensioni di Emilio consentiranno di usare la barca solo in Canal Grande e nelle zone esterne.

Da parte del vicepresidente della Coop Edy Gambetti, c'è solo orgoglio e soddisfazione: «Siamo orgogliosi di questo primato e grati a S.ca Snc Trasporti Marittimi Veneziani, un partner insieme al quale riusciamo ad innovare il sistema di trasporto merci in laguna e con cui condividiamo la vocazione alla sostenibilità». Gambetti ha sottolineato come il compito della cooperativa sia tutelare gli interessi dei consumatori, «dentro e fuori dai supermercati, e questo è un esempio».