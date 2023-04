Venezia da salvare, ecco tutti i volti della manifestazione

In mille per dire no allo spopolamento di Venezia. Tanti erano i partecipanti alla manifestazione indetta in un giorno importante per la città: il 16 aprile. 50 anni fa proprio il 16 aprile si istituì la Legge Speciale per Venezia. E da allora?

La città si sta spopolando, è scesa sotto la quota simbolo dei 50 mila abitanti e «la politica cosa fa?», si sono chiesti associazioni e cittadini scesi domenica in campo Sant’Angelo.

Venezia, in mille protestano contro spopolamento e turismo di massa Eugenio Pendolini 16 Aprile 2023 Eugenio Pendolini

Ecco i volti di chi vuole salvare Venezia

Fotoservizio Marta Buso/Interpress