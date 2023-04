Mestre, lotta al degrado in via Piave. Prefetto e questore: La legalità sta vincendo

Il prefetto Michele Di Bari e il questore Maurizio Masciopinto si sono ripresentati in via Piave a Mestre per controllare il lavoro investigativo e di ripristino della piena legalità in una delle zone più calde dello spaccio e della criminalità della città. "Batteremo la criminalità con un'attività quotidiana". (Video Agenzia Pòrcile)

03:06