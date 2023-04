La musica e il rombo delle moto per l'addio a Kevin Erizzo, il giovane fornaio morto sulla Triestina

Oltre seicento persone nella chiesa di San Giorgio a Chirignago per dare l'ulti saluto a Kevin Erizzo, il "ragazzo d'oro", l'amico "buono come il pane", il giovane fornaio appassionato del suo lavoro e delle moto, morto in sella alla sua Aprilia il giorno di pasqua, dopo che un furgone gli ha tagliato la strada (Video Agenzia Pòrcile)

03:29