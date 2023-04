Peperoncino Bistrò compie un anno e festeggia con la musica in via Verdi

Peperoncino Bistrò festeggia un anno di attività e ravviva via Verdi, facendo ballare gli avventori che si sono presentati venerdì sera: per l'occasione non solo prodotti locali e specialità napoletane (come il timballo o il pasticcio di melanzane), ma anche birra, spritz e pizza scontata, tanto divertimento, musica e dj set sul marciapiede, davanti al locale.

Una serata diversa, che ha vivacizzato il tratto di strada, spesso un po’ buio, di fronte a villa Querini, dove adesso si sono trasferiti diversi uffici comunali. «Il nostro obiettivo» spiega Andrea Mello, il titolare «è quello di fare comunità e di rendere il quartiere sempre più vivo e vissuto».

Le difficoltà ci sono e le vivono tutti i locali, i quali, chi più chi meno hanno ricevuto la visita dei ladri, Mello per ben due volte. Ma nessuno, però, ha intenzione di arrendersi e le premesse ci sono tutte. L’assessore al Commercio, ha spiegato di voler trasformare via Piave in un boulevard della musica e delle serate all’aperto, con lo stesso scopo, quello cioè di tornare a far uscire le persone.

Gli altri locali che stanno aprendo o hanno aperto faranno il resto, mettendoci del proprio.