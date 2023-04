Morti per l’amianto a Fusina: unico imputato a 89 anni, l’ex direttore Tabacchi si presenta a deporre davanti al giudice

Nel lungo processo in corso davanti al Tribunale di Venezie per la morte di tre dipendenti della centrale Enel di Fusina, uccisi dal cancro per l’esposizione alle fibre d’amianto, ha preso la parola l’unico imputato: l’oggi 89enne ex direttore della struttura, Nerio Tabacchi. Lo ha fatto presentandosi in aula accanto al suo difensore, l’avvocata Sarah Franchini, e depositando una memoria, per lasciare agli atti il suo pensiero.

La difesa dell’imputato

«Sono arrivato a Fusina nel 1964», racconta, «nel 1966 sono diventato Capo Centrale e nel 1970 dirigente. A fine 1985 non avevo più le funzioni. Sono stato nominato Capo Servizio nel 1986 e trasferito a Venezia alla sede Compartimentale».

Chi aveva la responsabilità della salute dei dipendenti della centrale? Su questo verte il processo davanti alla giudice Francesca Zancan. Per il pm Gava, sarebbe stato l’allora direttore. «La gestione della salvaguardia della salute del personale nella Centrale di Fusina, come nelle altre Centrali, è sempre stata a cura della Direzione del Compartimento», si difende ora l’anziano ex dirigente, «in Centrale, dagli anni ’70, venne istituito, per il controllo della salute dei dipendenti di Fusina e Marghera, un presidio medico fisso: voluto dal Compartimento di Venezia. Personalmente garantivo al medico la logistica e pulizia dell’ambulatorio; raccoglievo le indicazioni del medico - per forniture delle tute speciali, guanti o mascherine - e le inoltravo al Compartimento di Venezia che provvedeva agli ordini: il budget per gli acquisti veniva quindi deciso e fornito sempre e solo dal Compartimento. In caso di ditte esterne, il mio operato era limitato al controllo che le prescrizioni venissero attuate».

Tutto passava per il Compartimento centrale, è la linea difensiva.

«In merito al contenimento della dispersione da amianto», conclude Tabacchi, «ricordo lo smontaggio della turbina del gruppo n.1 che prevedeva la sostituzione della parte in amianto con altro materiale meno impattante. In questo caso la manutenzione della turbina aveva richiesto la costruzione di un contenimento del posto di lavoro - deciso sempre a livello compartimentale - per evitare la diffusione di polveri di amianto: la zona di lavoro era stata isolata con un ponteggio con rivestimento in teli di plastica e istituita un’altra struttura analoga utilizzata dal personale per sostituire i vestiti di lavoro a contatto con l'amianto con altri indumenti pulito. Personalmente tutti i giorni effettuavo una visita completa all'impianto, rilevando eventuali necessità. Per una copertura h24 era stato creato un Ufficio per la gestione della sicurezza e igiene del lavoro, sin dagli anni 70. Vi operava un solo addetto, un perito industriale», coadiuvato dai capi reparto.

I consulenti della Procura

Nell’udienza precedente, a parlare erano stati i consulenti della procura, l’ingegner Bruno Thieme e il medico legale Edoardo Bai: «Fino agli anni Ottanta è stata negata in azienda la nocività dell’ amianto e non c’era neppure un aspirapolvere per rimuovere i sedimenti: la polvere di amianto si raccoglieva con scopa e paletta ed era previsto che in caso di contato gli operai si pulissero con una salvietta umidificata. In un’occasione ho trovato riscontro dell’acquisto di 30 mascherine, ma per l’intero compartimento: almeno mille operai. E comunque non adeguate a bloccare completamente l’inalazione della fibra cancerogena, quando invece sarebbe bastato utilizzare mascherine ventilate, come quelle in uso negli Stati Uniti sin dal 1959».

Prossima udienza il 21 giugno.