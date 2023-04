Duecento espositori a Noale in fiore, domenica attesi migliaia di visitatori

Sono attese decine di migliaia di visitatori domenica 16 aprile per la quarantaduesima edizione di “Noale in fiore”. Sabato, tra le iniziative collegate alla festa, in sala San Giorgio protagoniste le farfalle con Enzo Moretto direttore di Butterfly Arc di Montegrotto Terme e di Esapolis, il museo degli insetti di Padova, entomologo che ha girato il mondo e dedicato la vita alla ricerca e divulgazione di queste autentiche bellezze della natura.

Domenica alle 11 inaugurazione ufficiale con le autorità e diretta Facebook. Protagonisti non solo fiori ma anche piante, erbe aromatiche, piante grasse, bonsai, bulbi di ogni specie, attrezzature e macchine da giardinaggio, casette e arredo giardino.

Duecento gli espositori tra le due piazze e gli spalti nord, fino a via Rossi, dove c’è il mercatino “Il viale di Penelope”. Attesa anche l’esibizione delle bande Corpo filarmonico Città di Noale e Corpo bandistico Città di Minerbio. Musica con le scuole musicali Accademie Lizard e NoalMusic. Sarà presente anche il corteo delle Marie del Carnevale di Venezia. In piazzetta Dal Maistro esposizione monopattini e bici elettriche dell’azienda Fantic.

Nella torre delle campane mostra dello scultore Max Solinas. Area giochi di legno per bambini e famiglie allestita da Officina Clandestina nei giardini Beggio e speciale visione della rocca a bordo delle canoe di Abbey Paddle. Possibilità di visita anche all’oasi accompagnati dai volontari del Wwf. A stupire il pubblico anche la compagnia napoletana “Baracca dei buffoni” con lo spettacolo itinerante “Fleur”.

Per l’intera giornata è in funzione il servizio di trenino che collega stazione dei treni, capolinea autobus, parcheggi all’area fieristica. Oltre cinquanta le vetrine abbellite con disegni realizzati a mano con colori ad acqua da artisti della scuola del fumetto di Treviso. Tema: fiori e personaggi dei fumetti su iniziativa di Ascom di Noale.