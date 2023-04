Il Comune dà in uso il cinema Rossini e l’ex asilo delle Terese a Ca’ Foscari e allo Iuav

Spazi comunali a alle università cittadine Ca’ Foscari e Iuav. La giunta comunale su proposta dell’assessore al Patrimonio, Paola Mar, ha approvato, nell’ultima seduta, la concessione di spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività istituzionali all'Università Ca' Foscari e allo Iuav.

Il Comune ha autorizzato Ca’ Foscari ad utilizzare temporaneamente, a titolo gratuito, con solo rimborso spese per le utenze, alcune sale del Cinema Rossini per necessità didattiche del corrente e prossimo anno accademico. “Un modo - spiega Mar - per dimostrare il sempre più stretto rapporto tra Città di Venezia e Università”.

La giunta ha poi deliberato di assegnare anche la porzione di ex asilo collocato presso il convento delle Terese allo Iuav consentendo di rendere il bene disponibile a Ca’ Foscari per la realizzazione del progetto "VeniSIA - Venice Sustainability Innovation Accelerator", patrocinato da Regione Veneto e dal Comune di Venezia.

“Nell’ambito del Progetto Venezia Campus - aggiunge l’assessore - l’amministrazione si interfaccia con le istituzioni universitarie della città cercando di venire incontro alle loro esigenze per fare in modo che Venezia sia sempre più attrattiva per gli studenti e ricercatori con un'università in grado di accogliergli nel miglior modo possibile".