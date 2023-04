Bimbo chiuso nell’auto, attimi di paura al parcheggio dell’outlet di Noventa

Bimbo chiuso nell’auto, attimi di apprensione all’outlet di Noventa. A tirarlo fuori ci hanno pensato i pompieri, che lo hanno riconsegnato alla mamma, comprensibilmente preoccupata. È accaduto sabato alle 13.30.

Una coppia, residente nel Veneziano, era arrivata all’outlet per un pomeriggio di shopping. Non è chiaro se per un malfunzionamento della serratura o per una distrazione, sta di fatto che l’auto, una Volskwagen Passat, si è chiusa con all’interno ancora il bimbo della coppia, un maschietto di circa due anni.

Subito è scattata la chiamata al 115 e sul posto si è portata una squadra dei pompieri dal distaccamento di San Donà. La vettura era in sosta nel parcheggio interno dell’outlet, vicino agli stalli dei bus. I pompieri hanno lavorato mezz’ora per aprire la vettura ed estrarre il bimbo, poi riconsegnato alla mamma. Tutto si è risolto in un abbraccio liberatorio tra madre e bimbo. Alla scena hanno assistito tanti clienti.