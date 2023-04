Il prefetto di Venezia a Jesolo per coordinare il piano sicurezza estivo

Il prefetto, Michele Di Bari, e il questore, Maurizio Masciopinto, a Jesolo per la visita al convegno nazionale Anvu delle polizie locali. Il prefetto Di Bari è giunto per la prima volta a Jesolo dal suo insediamento. Chiaro il progetto a breve e lungo termine: «Daremo impulso ai servizi di vigilanza del territorio come abbiamo dato prova nell' ultimo week end di Pasqua. Ringrazio i vertici di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e sindaco di Jesolo per l'impegno profuso. Noi sapremo fare tesoro di quello che è stato fatto finora». Con il prefetto, anche il questore di Venezia, Masciopinto che ha fatto visita al commissariato di Jesolo evidenziando il lavoro svolto e la necessità di avere rinforzi per la stagione estiva con la previsione di una grande affluenza turistica. Servizio Giovanni Cagnassi, riprese Claudio Vianello

03:45