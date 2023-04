Brugnaro a Odessa per il gemellaggio con Venezia: «Pensiamo già alla ricostruzione»

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, si è recato a Odessa, dove ha incontrato l'omologo Gennadiy Trukhanov e ha rinsaldato il Patto di collaborazione tra le città sottoscritto a Cà Farsetti lo scorso 7 novembre, con il quale le due città si sono impegnate reciprocamente per creare reti e legami fra autorità locali e favorire la collaborazione fra le comunità, promuovendo scambi di informazioni, esperienze e buone pratiche nei settori della cultura, dell'educazione, della pace, del turismo e dello sviluppo economico.

Ucraina. Brugnaro a Odessa: "Gemellaggio con Venezia per la ricostruzione di domani"

"Un viaggio - aveva spiegato Brugnaro prima dell’arrivo - per rinsaldare l'amicizia con Venezia, progettando già oggi la ricostruzione di domani. Una dimostrazione concreta per ribadire la vicinanza alla popolazione ucraina".

Concetti ribaditi da Brugnaro in municipio a Odessa. "Avevo promesso che sarei venuto ad Odessa per dimostrare la reale vicinanza di Venezia ad una città che per storia e tradizione abbiamo nel cuore - dice Brugnaro.

Lo abbiamo fatto, per esempio, sostenendo la vostra richiesta all'Unesco affinché riconoscesse il centro storico di Odessa come Patrimonio dell'umanità.

Un risultato che è arrivato e che siamo orgogliosi di aver contribuito a far ottenere con la speranza che anche questo serva a proteggere una città straordinaria, che vanta numerosi edifici di pregio architettonico e monumenti, progettati anche da artisti italiani".

"Ringrazio il sindaco Luigi Brugnaro per aver mantenuto la promessa di venire ad Odessa e per l'aiuto che Venezia ci darà per la ricostruzione - sottolinea Trukhanov -. Per noi è molto importante sapere di avere degli amici sinceri anche in questo momento di difficoltà. Sapere Venezia al nostro fianco per aiutarci a progettare il futuro vuol dire, per Odessa, guardare all'oggi con speranza".