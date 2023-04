Mestrini tartassati dai call center, esposto Adico all’Autorità per la concorrenza

Mestre. Stop allo stalking commerciale perpetrato tutti i giorni, festivi compresi, a tutti gli orari, anche a pranzo, su cellulari e sul telefono fisso, senza soluzione di continuità.

Si riassume in questi pochi concetti l’esposto che Adico invierà la prossima settimana all’Agcm, l’autorità garante della concorrenza e del mercato, per dire basta alle vere e proprie molestie che subiscono ogni giorno i cittadini da call center incaricarti di vendere contratti di luce, gas, telefonia o altro ancora.

L’ESPOSTO

«Tutti i giorni raccogliamo segnalazioni da parte di utenti mestrini tartassati dai venditori» conferma Carlo Garofolini, presidente dell’Adico. «Ci sono persone che ricevono dieci, venti telefonate al giorno, qui non si tratta più di marketing ma di vera e propria persecuzione commerciale. Fra l’altro, con la fine del mercato tutelato in programma per le famiglie private dall’1 gennaio 2024, la situazione rischia di esplodere perché nei prossimi mesi i call center faranno a gara per accaparrarsi clienti».

L’iniziativa di Adico - che punta anche a regolare la stipula dei contratti telefonici attualmente trappole per molti utenti, soprattutto anziani, catapultati da un firnitore all’altro senza averne fatto esplicita richiesta - nasce dall’accorata lettera di una dipendente pubblica mestrina, socia dell’Adico, che ha messo in luce il disagio anche lavorativo provocato da queste continue telefonate

LA LETTERA DI UNA SOCIA

«Il mio numero di telefono cellulare è privato e non è iscritto a nessun elenco pubblico - specifica la donna nella missiva integralmente pubblicata nel sito dell’Adico (www.associazionedifesaconsumatori.it) - Negli ultimi giorni in una determinata fascia oraria, ad esempio, sono stata travolta da 10-12 telefonate indesiderate. Questo mi impedisce di lavorare in modo sereno, in quanto utilizzo il cellulare per collegarmi a file multimediali e ogni volta che il telefono squilla il telefono in modo automatico mi fa uscire dall'applicazione, e questo si ripete più e più volte in poco tempo».

«Mi sento terribilmente infastidita dalla cosa - prosegue esasperata la donna - che più di qualche volta ho ritenuto necessario dover spegnere il telefono con la conseguenza di forti disagi perché, tra gli altri, ho una madre molto anziana e ho sempre il pensiero che le possa capitare di stare male o aver bisogno di me e mi chiami per chiedermi un aiuto».

Chiarisce Adico: «In tutto ciò, il registro delle opposizioni a cui la nostra socia è iscritta pare non funzionare affatto, anche se da circa un anno la sua efficacia è stata allargata ai cellulari (prima riguardava solo i numeri fissi). Per questo Adico tenterà l’iniziativa dell’esposto nella speranza che anche altre associazioni seguano questa strada. La pazienza del cittadino-utente è al limite, ora la palla passa all’Autorità per porre fine allo scandaloso stalking commerciale dei call center».