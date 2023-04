Mestre, uomo trovato morto in un appartamento in via Camporese

Un uomo è stato trovato morto poco dopo mezzogiorno, in un appartamento di via Camporese 90/C, a Mestre. Per il momento non è stato identificato, ha un’età apparente di 35 anni. Stando alle prime notizie la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di via Ca’ Rossa e della scientifica.

L’abitazione è di Insula e l’intestatario del contratto d’affitto è un cosiddetto “soggetto fragile”. Nella casa spesso quest’ultimo ospitava persone che avevano bisogno di un tetto per qualche giorno. Il viavai era abbastanza continuo. Sul posto anche il personale del Suem. Per il momento le ipotesi più accreditate sono la morte per overdose o per un malore.