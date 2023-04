Tutto in pochi secondi: ecco come i ladri hanno svaligiato il negozio di telefonini a Portogruaro

Ladri spaccano la vetrata principale del Punto Elettronico in via Stadio e si impossessano di numerosi telefonini. Hanno smontato il vetro come due artigiani. Il colpo presenta forti analogie con quello di Latisana del mese scorso e di San Doná a Calvecchia pochi giorni fa

