Venezia, incidente sul lavoro, operaio muore a 57 anni a causa delle ferite

Troppo gravi le ferite riportate, Arben Salliu, operaio di 57 anni, originario di Cona, è morto il 5 aprile scorso al centro Grandi ustionati di Padova. Un altro dramma sul lavoro, un’altra morte bianca che coinvolge uno straniero.

Era stato ricoverato il giorno prima, martedì 4 aprile, trasferito dall'ospedale di Piove di Sacco a causa delle ferite riportate.

Quando è accaduto il dramma, stava lavorando in una ditta della provincia di Venezia. L'uomo, di origini albanesi si trovava in azienda come di consueto quando è successo il fatto.