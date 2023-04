Spaccata al Punto Elettronico di Portogruaro: maxi furto di telefonini

Ladri spaccano la vetrata principale del Punto Elettronico in via Stadio e si impossessano di numerosi telefonini. Hanno smontato il vetro come due artigiani.

Il colpo presenta forti analogie con quello di Latisana del mese scorso e di San Doná a Calvecchia pochi giorni fa. I banditi erano in due, ma da alcuni tratti sono riconoscibili. Per i derubati sono gli stessi autori dei precedenti crimini.

La denuncia verrà presentata a breve. I carabinieri sono stati informati. Nella zona non ci sono telecamere in quanto Portogruaro è ancora sprovvista di sistema di video sorveglianza. Le telecamere del negozio però hanno inquadrato bene i malviventi