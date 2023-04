Mestre, due tentate rapine in pochi giorni nei supermercati: arrestato

Tentata rapina all’In’s di Mestre: arrestato un 26enne della Guinea, già noto alle forze dell’ordine. Solo pochi giorni prima aveva commesso un’altra tentata rapina al Panorama di Marghera.

L’uomo, dopo essere entrato nel supermercato in via don Tosatto, avrebbe cercato di occultare all’interno dello zaino prodotti alimentari per un valore di 200 euro, venendo però notato dal personale della sicurezza. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, l’uomo si sarebbe divincolato spintonando il personale e venendo definitivamente bloccato dai militari dell’Arma, intervenuti su segnalazione del personale dipendente.

Il 26enne è stato portato in carcere e nell’udienza direttissima di martedì 11 aprile il giudice ha applicato nei suoi confronti l’obbligo di dimora a Padova.

L’uomo era già noto ai militari di Mestre poiché, solo pochi giorni prima, era stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile di una tentata rapina, avvenuta a Marghera al supermercato Panorama. Anche in quella occasione il giovane, dopo aver fatto incetta di alimentari occultandoli all’interno dello zaino, avrebbe oltrepassato le casse senza pagare, colpendo gli addetti alla vigilanza che avevano tentato di fermare la sua fuga, venendo fermato definitivamente dai militari.

A gennaio invece, sempre i militari in servizio alla Radiomobile di Mestre avevano arrestato l’uomo ritenuto responsabile del furto di capi di abbigliamento dall’interno del negozio Zara della Nave de Vero.