Due nuovi primari per l’ospedale di Chioggia: Zattoni per Radiologia e Segnana per Ortopedia

Nominati due nuovi primari per l’ospedale di Chioggia: sono il dottor Luca Zattoni per la Radiologia e il dottor Paolo Segnana per l’Ortopedia.

Classe ’62, nato a Copparo, nel Ferrarese, laureato in Medicina e specializzato in Radiologia all'Università di Ferrara, il dottor Luca Zattoni è il nuovo Direttore dell’Unità operativa di Radiologia dell’Ospedale di Chioggia: “Arrivato da poche settimane – sottolinea il nuovo Primario – ho da subito sentito una naturale empatia con la squadra che ho trovato e anche con la città e con gli abitanti di Chioggia. Tutto questo è molto positivo: credo che il giusto feeling con l’ambiente circostante sia uno dei presupposti indispensabili per conseguire buoni risultati in un Ospedale e in un Reparto, dove il rapporto interpersonale, tra i colleghi e con l’utenza, è fondamentale”.

Discepolo a Ferrara del professor Paolo Mannella, ha cominciato il suo iter professionale presso la Radiologia Interventistica Vascolare dell’Università di Ferrara nel 1995. È stato poi responsabile dell’attività Interventistica della Radiologia di Trecenta. In seguito ha svolto l’attività specialistica presso la Radiologia e la sezione di Cardiovascolare ed Interventistica dell’Azienda sanitaria di Rovigo, poi presso i Dipartimenti di Radiologia Clinica Diagnostica e Interventistica di Ferrara e di Rovigo. Dal dicembre 2019 aveva la Direzione della Radiologia interventistica, all’interno della Unità Operativa di Radiologia di Rovigo.

Da alcuni anni è docente nel Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagine e radioterapia dell’Università di Padova.

Dal 13 marzo scorso ha ricevuto l’incarico di dirigere la Radiologia dell’Ospedale di Chioggia: “Dalla mia prima mia esperienza lavorativa, nel 1995, nel Presidio Ospedaliero di Trecenta – spiega il nuovo Primario – mi sono occupato di una branca altamente specialistica del nostro settore, la Radiologia interventistica, che comprende tutte le procedure invasive o mini-invasive diagnostiche e terapeutiche effettuata mediante il controllo delle metodiche radiologiche, quali fluoroscopia, tomografia (TAC), risonanza magnetica, ecografia. Mi sono sempre occupato di sviluppare queste metodiche, ottenendo risultati di cui sono orgoglioso: l’incarico ottenuto qui a Chioggia è insieme il coronamento della mia carriera professionale e l’occasione per mettere a frutto nel modo più completo le competenze via via acquisite e messe in campo”

“Sento di ringraziare, per l’aiuto che mi hanno sempre offerto, i colleghi specialisti nei presidi in cui ho lavorato – sottolinea il dottor Zattoni – e la Direzione dell’Usl 3 Serenissima, che ha voluto riconosciuto in me le qualità necessarie per adempiere a questo prestigioso incarico. Porto così a Chioggia la mia esperienza, con l’impegno a dare un contributo alla crescita e allo sviluppo dell’Ospedale, insieme agli operatori del presidio. Avverto grandi capacità da parte di tutti, e disponibilità alla collaborazione e alla condivisione dell’attività”.

L’Ortopedia, invece, è stata affidata al dottor Paolo Segnana, specializzato nella chirurgia della mano e con più di 4800 interventi al proprio attivo come primo operatore.

Laureato e specializzato all'Università di Padova, il dottor Segnana viene dall'Ospedale Ca' Foncello di Treviso dove dove ha di fatto sempre lavorato e dov'è stato responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia della mano e di quella dell'Ortopedia d'urgenza. Nella sua carriera ha maturato elevate competenze nella gestione del trauma pediatrico, dell'adulto e dell'anziano in termini di scelte decisionali su timing chirurgico e indicazioni terapeutiche. Si è dedicato alla chirurgia elettiva in diversi settori specialistici dell’Ortopedia, in particolare chirurgia della mano e del piede, chirurgia protesica di anca, spalla e ginocchio.

"Il mio percorso professionale - sottolinea il dottor Segnana - è maturato essenzialmente all'interno di due importanti strutture sanitarie della nostra regione, la Scuola di Ortopedia e Traumatologia dell'Università di Padova e l'Ortopedia e Traumatologia del Ca' Foncello di Treviso. Nella prima ho fatto miei i capisaldi e le basi della chirurgia ortopedica, della diagnostica strumentale e di quel misto di nozioni e curiosità che hanno poi supportato la successiva crescita professionale. All'Ospedale di Treviso, poi, ho messo a frutto questa esperienza e questo desiderio di continua crescita professionale, e sono diventato responsabile della Chirurgia della Mano. Una realtà multispecialistica, quella dell'Ospedale hub trevigiano, che mi ha consentito di confrontarmi con le molteplici tipologie del trauma scheletrico, e nel contempo approfondire gli ambiti più specialistici della chirurgia protesica, della mano e del piede".

"L'incarico al dottor Segnana per la direzione dell'Ortopedia di Chioggia”, sottolinea il direttore generale dell'Usl 3 Serenissima, Edgardo Contato, “assume un triplice valore: è un segnale di conferma dell'eccellenza del Reparto, ed è un ulteriore tassello del potenziamento dell'Ospedale, a cui questa Direzione ha già dato un nuovo direttore medico di Presidio e nuovi primari di Oncologia, di Geriatria, di Fisiatria, di Radiologia; infine, è un segnale importante nell'ambito della rete delle Ortopedie della nostra Usl 3, poiché abbiamo dato un nuovo Direttore sia all'Ortopedia di Chioggia, sia a quella di Dolo, e anche a quella di Venezia, con il concorso che si svolgerà nei prossimi giorni. Forze nuove in campo, per continuare a lavorare sempre meglio".

"Arrivo a Chioggia in una realtà”, commenta il nuovo primario Segnana, “dove l'ortopedia rappresenta una specialità ben consolidata e apprezzata, con ottimi professionisti e risultati, e questo rende più difficile, se vogliamo, la sfida di mantenere gli elevati standard clinici presenti cercando di migliorare ove necessario. L'incarico rappresenta per me un punto di partenza: il mio impegno da subito è quello di creare un ambiente di lavoro positivo, trasparente e stimolante per chi vi dedica tempo e impegno, ma anche efficiente, a garanzia di qualità ed efficacia delle cure offerte".