Venezia, si finge un altro all’esame della patente: condannato a dieci mesi dal tribunale

Un vero e proprio cambio di identità per andare a sostenere in prima persona l’esame teorico che in realtà spettava a qualcun altro. Come non bastasse, l’esame non è nemmeno andato nel verso sperato e il ventiseienne è stato perfino bocciato

e.p.