Dimentica il freno a mano, l’auto finisce nel Naviglio a Dolo

Dimentica il freno a mano e l’auto finisce in canale. E’ successo martedi mattina in centro a Dolo, a ridosso delle conche e del parcheggio del foro Boario. Una Fiat 500 Abarth senza conducente è scivolata in acqua. Ad accorgersene i residenti che hanno chiamato il 115.

Sul posto i pompieri e i mezzi del soccorso stradale che hanno recuperato il mezzo per evitare problemi alla navigazione sul Naviglio del Brenta.