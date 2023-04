Reggina-Venezia: che delusione per i lagunari

Il Venezia torna a mani vuote dalla sfida con la Reggina disputata al Granillo. Dopo le ultime prove convincenti (due vittorie consecutive) la squadra lagunare, lunedì di Pasquetta affidata a Godinho (Vanoli era in tribuna per due giornate di squalifica), si arrende all’autorete di Ceppitelli in avvio di gara.

Un vero peccato perché la squadra di Inzaghi di fatto non tira mai in porta, mentre gli arancioneroverdi dominano nel possesso palla, ma sono poco produttivi in attacco fatto salvo nel recupero dove Novakovich ha la palla del pareggio. Formazione che vince non si cambia: il Venezia si presenta al Granillo contro la Reggina con lo stesso modulo di gioco e lo stesso undici di partenza della sfida con il Como, priva ancora del centrale difensivo Hristov, mentre per la panchina ritrova Andersen e Busio. Dalla parte opposta, gli amaranto giocano a specchio (3-5-2) e devono fare a meno di Hernani per squalifica e degli infortunati Majer e Gagliolo.

La cronaca

La prima percussione è del Venezia al 2’ con Johnsen che dà la palla in mezzo per l'inserimento di Ellertsson, ma la difesa di casa controlla senza problemi. Reggina pericolosa al 4’, Pierozzi sulla corsia mancina prova a superare con un pallonetto Joronen che respinge con il viso rimanendo stordito a terra. Il portiere finlandese, dopo un paio di minuti di difficoltà, recupera e rimane in campo.

Al 10’ passa la Reggina grazie a un’autorete: dopo un traversone da sinistra di Liotti, la palla carambola tra le gambe di Strelec e Ceppitelli e finisce in fondo al sacco. Il match stenta a decollare con ritmi non altissimi e una partita che è decisamente bloccata.

Primi segnali di reazione da parte del Venezia al 21’: Svoboda, in un blitz offensivo, prova il tiro dal limite dell’area di rigore che però termina abbondantemente alto. Tre minuti più tardi ci prova Ellertsson, ma il suo destro incrociato e teso finisce largo sulla destra della porta.

Arriva al 27’ in spaccata il pareggio di Pohjanpalo, ma sul lancio di Ceppitelli c’è un tocco impercettibile di Johnsen che di fatto manda in fuorigioco l’attaccante finlandese: dopo il consulto con il VAR il gol viene annullato. Al 45’ Pohjanpalo con una bella girata prova a spaventare Colombi, ma il pallone esce sulla sinistra del portiere.

Nei 5’ di recupero assegnati dall’arbitro Marchetti succede poco con i padroni di casa che terminano il primo tempo avanti 1-0. Nella ripresa Inzaghi inserisce Canotto per Rivas, nessun cambio - invece - per gli arancioneroverdi che si rendono pericolosi al 47’ con l’incornata del solito Pohjanpalo, ma Colombi blocca senza problemi.

Il Venezia fa la partita e domina nel possesso palla, ma non sa pungere lasciando spazio alle transizioni offensive della Reggina: in una di queste al 50’ Canotto sfiora con un diagonale il palo di Joronen. Gli arancioneroverdi al 55’ fanno un doppio cambio: esordio in maglia Venezia di Sverko per Carboni e Busio al posto di Milanese. Al 61’ una delle poche verticalizzazioni di Tessmann che prova a mettere in area per l'inserimento di Busio, sfera però difficile da prendere. Al 63’ triplo cambio del Venezia: dentro Novakovich per Johnsen, Ciervo per Zampano e Cheryshev. Il Venezia ci prova con Novakovich che al 75’ nei pressi dell’area piccola arpiona il pallone ma non riesce a voltarsi murato dalla difesa amaranto.

Gli arancioneroverdi continuano a spingere contro una Reggina blindata nella sua area di rigore e si affacciano in avanti all’83’: dopo un rimpallo la palla arriva a Tessmann che dalla distanza spara alto.

Ultime speranze per i Leoni, nei 5’ di recupero concessi, affidate ai centimetri di Novakovich che in una mischia con il suo mancino al 94’ sfiora il pareggio: provvidenziale la parata di Colombi, ma sul rimpallo ancora l’attaccante è il primo ad avventarsi, ma da dietro Camporese interviene in modo dubbio . Finisce in modo amaro: vince la Reggina 1-0.