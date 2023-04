Pesci morti alla foce dell’Osellino, preoccupazione tra i cittadini

Morìa di pesci alla foce dell’Osellino. Il fenomeno è stato registrato nel weekend pasquale da parte di tanti residenti e diportisti che si sono trovati ad attraversare le acque del fiume in mezzo a decine di pesci riversi e galleggianti sul livello dell’acqua. Informate anche le autorità cittadine.

Qualcosa di simile era capitato nei canali cittadini a Venezia nei mesi scorsi, con decine e decine di cefali galleggianti sulla superficie dell’acqua. Se di recente la causa poteva essere attribuita alle basse temperature, questa volta manca una spiegazione perfino ai più esperti che escludono si possa trattare di un evento legato all’inquinamento (non si sarebbe verificato due volte a distanza in due punti diversi), né al freddo (in questi giorni la temperatura si è alzata), né alla bassissima marea (il canale in questione è trafficato, ma l’acqua non è così bassa).