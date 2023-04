Pasqua da tutto esaurito a Venezia ma i flussi turistici diventano un caso: «Peggio del pre Covid. Tre anni passati per niente»

Weekend di pienone in città, prenotazioni last minute nei pochi hotel liberi. Sabato prefestivo con 80 mila persone. Russo (università di Tarragona): «Dal 2019 a oggi non è cambiato nulla»

Eugenio Pendolini