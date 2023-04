Incidente mortale lungo la Triestina, perde la vita un motociclista di 26 anni

Incidente mortale nel pomeriggio di domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, lungo la Triestina. A perdere la vita K.E., un giovane motociclista residente a Mestre di 26 anni, scontratosi contro un furgone.

Sul posto fino alla sera sono rimasti gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente capitato poco dopo le 16, nell’orario di punta e con il traffico a congestionare la circolazione.

In base alle prime indicazioni, la moto stava provenendo da Jesolo mentre il furgone procedeva in senso opposto. All’improvviso, quest’ultimo ha svoltato per entrare nel parcheggio di Brusutti, trattandosi di un mezzo incaricato del trasporto persone. Inevitabile l’impatto che si è rivelato fatale per il giovane motociclista. I suoi familiari sono stati avvisati in serata della tragedia.