Musei aperti, street food e concerti: ecco la guida per Pasqua e Pasquetta a Venezia e provincia

Cultura, escursioni e buon cibo. Tante le idee per le festività pasquali. Domenica 9 e lunedì 10, tutti i musei civici di Venezia saranno aperti al pubblico, compresi quelli con chiusura settimanale prevista il lunedì (Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna, museo di Palazzo Mocenigo, museo di Storia Naturale di Venezia e museo del Merletto di Burano) e il martedì (museo Fortuny).

Inoltre, lunedì 10 aprile, sarà l’ultimo giorno per ammirare la mostra «Kandinsky e le Avanguardie. Punto, linea e superficie» al centro culturale Candiani di Mestre. Per info. www.visitmuve.it selezionando la voce Aperture Muve.

Cibi, dolci e birre artigianali dall’Italia e dal mondo. Fino al 10 aprile in piazza Coin a Mestre va in scena l’International Street Food, un festival del gusto con la possibilità di assaporare preparazioni culinarie realizzate selezionando le migliori specialità internazionali e nostrane.

Dalle 12 alle 23, saranno quindi operativi i chioschi di street food e verranno servite le proposte “alla spina” dei migliori microbirrifici del nostro Paese. Griglie roventi e profumo di frittura, una gioia per gli occhi e per il palato. Il menù spazia dai panini gourmet. Ampia anche la scelta di cibi provenienti dalle altre cucine del mondo, dai fritti da passeggio tanto apprezzati Oltremanica alle creazioni di tapas e falafel associati a contorni di frutta e vegetali. Per informazioni contattare il numero 3475792556.

A Jesolo, invece, si festeggia l’arrivo della primavera con un Paese Incantato in centro. Tra le attrazioni: il villaggio degli gnomi, sabato 8 aprile dalle 16 la caccia alle uova pasquali, domenica 9 e lunedì 10 i laboratori di decorazione creativa di uova e personaggi di fantasia.

Archeologia e aneddoti storici al museo di Altino che domenica 9 aprile sarà aperto il pomeriggio, dalle 14 alle 19. Si replica lunedì con lo stesso orario e l’aggiunta del laboratorio “Una visita fa primavera” alle 16 con la proposta di un’attività ludico-creativa gratuita a cura di Studio D (per info. e prenotazioni 041 2967611).

Lunedì 10, dalle 11.30 alle 18.30 è in programma il pic nic per le famiglie della “Pasqua a Gazzera” nel parco di villa Pozzi la possibilità di prenotare un tavolo (contributo richiesto di 3 euro a persona) per trascorrere una giornata allietata allietato da giochi tradizionali, come la caccia alle uova, le bocce, il lancio degli anelli. Per info. e adesioni 351 8731413.