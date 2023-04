Capra a spasso per il paese alla vigilia di Pasqua

Un intero paese sotto scacco, sabato 8 aprile alle 18, per una capra che, forse volendo sfuggire al suo destino, si era rifugiata sotto l'arcata della farmacia comunale in viale Venezia.

La storia pasquale, a lieto fine, arriva da Fossalta di Portogruaro. La capra è scappata da un appezzamento privato, rifugiandosi in un luogo evidentemente sicuro. L’animale, alto poco più di un metro e sicuramente adulto, è stato avvicinato da proprietari e passanti, ma a ogni tentativo di avvicinamento abbozzava una fuga.

Così sono arrivati un accalappia animali e i vigili urbani del comando Venezia Est. I due agenti hanno bloccato il traffico, obbligando chiunque si avvicinasse ad allontanarsi per motivi di sicurezza. Il timore maggiore era costituito dal fatto che, impaurita, la capra potesse caricare le persone oppure finire in strada contro le vetture in transito.

La situazione di stallo è stata sbloccata proprio dalla capra che ad un certo punto è scappata di nuovo, rifugiandosi sul retro della Banca San Biagio. Qualcuno si è procurato le chiavi del cancello automatico.

Gli agenti e “l'accalappia capre” hanno raggiunto l’animale, ormai in trappola, su un sottoscala. La capra si è fatta catturare ma non era affatto ammansita.