Venezia, tornano gli steward per mantenere il decoro a San Marco

Il Comune rimette in campo gli addetti al decoro di piazza San Marco, i cosiddetti "Guardians", con buona opace di Fratelli d'Italia e delle multe per le parole inglesi. Un compito sempre più difficile in una piazza che ogni giorno accoglie decine di migliaia di turisti e in cui sono presenti tanti cantieri per i lavori di restauro. (Video Interpress)

00:57