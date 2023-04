Mestre, appello degli allevatori di api «Non tagliate il tarassaco in fiore»

«Non tagliate il tarassaco in fiore». Un appello al verde pubblico del Comune e ai proprietari di campi sia appena fuori dal centro che in periferia, viene dagli amanti delle api e dal mondo di chi le alleva in casa e le va gratuitamente a prendere quando colonizzano abitazioni, terrazzini, i luoghi più impensati.

In questi giorni Mestre è un tripudio di fiori e di aiuole che stanno fiorendo, bellissime da vedere, da viale Garibaldi a via Poerio, un colpo d’occhio colorato.

Le api vivono a proprio agio in tantissimi posti, dal cortile di una casa in campagna, al giardino o al terrazzo di una casa in città.

Da qui l’appello a lasciare «il tarassaco in fiore, per il bene delle api e degli insetti impollinatori, che in questo momento aumentano la famiglia e fanno un ottimo miele».