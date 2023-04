Le uova di Pasqua regalate dai tifosi nelle cooperative della terraferma

Il gruppo Curva Sud del Venezia FC consegna uova di Pasqua agli ospiti di alcuni centri diurni e comunità alloggio del territorio comunale. Dai tifosi regali solidali alle cooperative del territorio: la Realtà di Marghera e i centri diurni e comunità di ANFFAS Mestre, Coop Rosa Blu e Ass. Amici Insieme.

Ai tifosi che si sono mobilitati il ringraziamento del Comune con l’assessore Simone Venturini: «Grazie di cuore per aver compiuto questo gesto, che ha un valore profondo nel ricordo di Michael Groppello, il ventenne di Marghera che ha perso la vita nel 2017 in un incidente stradale e che era tifosissimo di calcio. Un giovane che viveva in questo quartiere che ha sempre fatto molto per la sua città e che il Comune ha voluto ricordare intitolandogli il settore curva Sud dello stadio Penzo».