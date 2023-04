Serie di eventi e tappa del Giro d’Italia, a Caorle è boom di turisti italiani

Una Pasqua che potrebbe già aprire la stagione sul litorale. Le temperature ancora piuttosto basse non hanno scoraggiato tanti turisti italiani e stranieri che tra Pasqua e pasquetta hanno scelto la costa veneziana per una breve vacanza. Jesolo beneficerà come sempre della vicinanza a Venezia, ma le presenze sono in aumento anche a Caorle e Bibione.

Grazie alla programmazione mirata il lungo periodo pasquale vedrà a Caorle un vero e proprio assalto degli italiani. Riaperti molti alberghi, come il The One con la sua terrazza panoramica. «L’attività promozionale sta dando i suoi frutti» dice Kay Turchetto, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale «abbiamo visto un notevole interesse per la nostra proposta che abbina al mare un borgo storico affascinante».

Martedì 11 aprile in Italia si celebrerà la Giornata nazionale del mare. Si punta all’assunzione di personale con mansioni di “front office IAT” presso le sedi di Caorle, Duna Verde e Porto Santa Margherita. E cresce anche l’attesa per la tappa del Giro d’Italia, il prossimo 24 maggio a Caorle: l’ultima grande promozione, l’altro ieri, è stata fatta dal presidente Zaia al palco del Vinitaly.

A Jesolo si prevede di migliorare i dati dello scorso anno, secondo il presidente dell’Aja, Pierfrancesco Contarini. Aperti un centinaio di alberghi, su 350 complessivi, e il tasso di occupazione al 70 per cento.

«L’iniziativa degli aquiloni» analizza il presidente, «ha dato un segnale molto importante e confermato il livello di attrattività. Ha evidenziato come Jesolo debba credere nei grandi eventi per creare interesse e diventare concretamente una città da vivere ogni anno». L’occupazione media del periodo pasquale sarà del 70%, con punte del 75%. Seguiranno l’Ascensione (18 maggio), Pentecoste (28 maggio) e Corpus Domini (11 giugno), con un aumento del numero di hotel aperti: quasi la totalità dall’Ascensione.

L’occupazione, ad oggi, è già oltre il 50%. Lo scorso anno Jesolo ha chiuso, come ricettività alberghiera, con un più 7% rispetto al 2019 e quest’anno si punta a migliorare ulteriormente, con un più 5%. «Stabilimenti e consorzi» aggiunge Antonio Facco, vice presidente Aja e presidente Federconsorzi Arenili Jesolo, «stanno lavorando per fare trovare già i primi tratti di spiaggia allestiti a Pasqua per il relax o per usufruire degli effetti della cura elioterapica».