A Porto Marghera il mega parcheggio per Fincantieri. «Decongestione per park e traffico»

L'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico settentrionale ha autorizzato la realizzazione di parcheggio auto a Marghera, all'interno dell'ambito portuale. Il progetto prevede la realizzazione di un'area di sosta scoperta con capienza pari a 499 posti auto, che si sviluppa su un'area complessiva di circa 12.820 metri quadri.

Fincantieri può ora procedere ad affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento, i cui lavori, si stima, richiederanno un periodo di tempo pari a 110 giorni. Il parcheggio sarà privato, ad uso esclusivo dei dipendenti Fincantieri o delle ditte esterne che con essa operano, e contribuirà a favorire il decongestionamento delle aree di sosta in Via del Commercio e Via delle Macchine. Data la natura dei turni lavorativi dei lavoratori di Fincantieri, distribuiti sulle 24 ore, non è previsto un incremento dei flussi del traffico e quindi un impatto sulla viabilità.

"Siamo molto soddisfatti di questo progetto - dichiara Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità - in cui siamo riusciti a trovare una soluzione, anche ricorrendo a forme innovative di gestione del traffico e del semaforo, e che ci ha visto collaborare intensamente con Fincantieri, con il sindaco di Venezia e con le altre Istituzioni coinvolte".