Santa Maria di Sala, s’incendia l’impianto fotovoltaico, villetta a fuoco

Dalle 14.30 circa di giovedì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Prati a Santa Maria di Sala per l’incendio di un impianto fotovoltaico posto su una villetta tri familiare che si è esteso al tetto ventilato: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Mira, Mestre, Padova, con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala il carro aria e 21 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della copertura di oltre 400 mq, riuscendo ad evitare un incendio generalizzato.

Le fiamme prima di essere spente hanno interessato oltre la metà della copertura con danni ai piani sottostanti. Sono ora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di controllo e bonifica.

Danni ingenti.