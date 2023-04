Presidio Covid point del Marco Polo, boom di richieste per Pasqua e Pasquetta

Venezia, boom di richieste per Pasqua e Pasquetta al presidio Covid point del “Marco Polo” Chiamate per il servizio in aeroporto anche da parte di pazienti pre ricovero ospedaliero

Principali fruitori i viaggiatori per e dalla Cina, Giappone e Africa: da gennaio se ne fanno circa 500 al mese

Con il weekend lungo Pasquale si prospettano gli straordinari al Covid point allestito in aeroporto Marco Polo di Venezia da Centro di medicina, che effettua, con e senza prenotazione, diversi tipi di tampone per chi deve viaggiare: il tampone antigenico rapido con refertazione immediata (entro 10 minuti), il tampone molecolare a risposta breve (fast lane, referto entro 3 ore) e il tampone molecolare a risposta immediata (express, entro 1 ora), con refertazione in italiano e in inglese. I telefoni della task force che organizza il servizio in queste ore sono roventi e si prevedono in aumento.

Le richieste provengono sia da turisti sia da pazienti del territorio e sono delle più svariate. “Quello che sorprende è che a chiamare per un tampone tra gli altri ci siano pazienti in attesa di intervento negli ospedali del territorio veneto.

« Ci sono persone che devono viaggiare per l’estero e che fanno scalo appositamente su Venezia partendo da altre parti d’Italia per usufruire di questo servizio» spiega Vincenzo Papes, ad Gruppo Centro di medicina «Il Covid point gestito dalla nostra task force interna si sta rivelando una colonna portante della gestione covid per chi viaggia dal nord Italia verso paesi quali Cina, Giappone e Africa. Un servizio essenziale per chi viaggi per piacere ma soprattutto per chi lo fa per lavoro».

Il servizio è attivo al piano terra del terminal (di fronte area Arrivi). I viaggiatori vengono presi in carico da personale professionale, poliglotta e con esperienza, con la conoscenza dei protocolli per la presa in carico dei positivi. Il servizio, collegato al Laboratorio analisi Hub regionale di Centro di Medicina, si effettua 7 giorni su 7 (da lunedì a domenica dalle 8 alle 13), compresi i giorni di Pasqua e Pasquetta.

«Abbiamo fatto accordi con agenzie di viaggio e compagnie aeree per ottimizzare gli accessi al Covid point soprattutto per i paesi dove il tampone PCR è obbligatorio» spiega Monia Campilii, responsabile della Task Force Covid di Centro di Medicina «In questo periodo abbiamo inoltre una continua richiesta dai croceristi che arrivano in aeroporto per dirigersi verso gli imbarchi. Con le festività Pasquali si sta verificando una corsa al tampone come se fossimo l’unico hub aperto nel giro di centinaia di chilometri».

Il Covid Point di Centro di medicina in aeroporto Marco Polo Venezia è supportato dalla Task Force Covid-19 Centro di medicina, che cura il servizio informazioni ed assistenza real time sulle disposizioni in vigore ed eventuali documenti per i viaggiatori verso altri Paesi. Grazie al personale formato presente sul posto e ad una mail dedicata covid@centrodimedicina.com vengono date risposte immediate, 24 ore su 24, alle tante richieste che arrivano dall’estero e dall’Italia.