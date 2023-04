Venezia, controlli dei Nas nelle mense delle strutture sanitarie, 4mila euro di sanzioni

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato controlli a livello nazionale nelle mense all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali nonché l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie.

Si tratta di una campagna di controlli a livello nazionale finalizzata alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso le strutture sanitarie.

Nel Veneziano sono state effettuate 8 ispezioni, 6 le non conformità rilevate, 8 le sanzioni amministrative, due le carenze igieniche, cinque le inadeguatezze rilevate, una mancanza di Hccp per un totale di 4mila euro di sanzioni.

I controlli hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti che si trovano all’interno di altrettante strutture sanitarie in tutta Italia, sia pubbliche che private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità, pari al 34%, con l’accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità.