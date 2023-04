Morto il Dj Franco Scopinich, i fiori e i biglietti davanti al suo negozio di Mestre

Dalle prime radio libere in cui aveva fatto conoscere la disco ma anche il punk, fino alla carriera di produttore di italian disco negli anno Ottanta. Franco Scopinich è stato uomo sempre collegato alla musica e a Mestre dove aveva sempre tenuto aperto il suo negozio "Disco d'oro". E proprio davanti alla serranda abbassata, in viale San Marco a Mestre, il semplice ricordo e omaggio di tante persone arrivate da tutta Italia per lasciare un fiore o un biglietto. I funerali mercoledì 5 aprile alle 11 in Duomo di San Lorenzo. Video Zaffaina / Pòrcile

