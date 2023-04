Incendio in un casolare a Santa Maria di Sala: a fuoco tre auto storiche, area sotto sequestro

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto, nella notte, in via Caltana 22 a Santa Maria di Sala, una barchessa in legno che ospitava quattro auto e vari attrezzi agricoli.

L’allarme è scattato intorno alle 23.30. Delle auto, di cui tre storiche, sono rimaste le carcasse, mentre un trattore e altri attrezzi agricoli sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco intervenuti in forze da Mestre, Mira e Padova.

I pompieri sono intervenuti con due autopompe, due autobotti, l’autoscala, il carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e 16 operatori coadiuvati dal caposervizio: hanno iniziato le operazioni di spegnimento della struttura di campagna precedentemente un vecchio fienile di oltre 150 mq disposto su due livelli.

Al loro fianco anche i volontari di Mirano. La barchessa non è collegata ad altri edifici e i proprietari vivono in un’altra parte del paese.

La struttura veniva usata come ricovero per gli attrezzi e i macchinari impiegati per coltivare i campi. Sul posto anche i carabinieri di Scorzè. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno posto sotto sequestro la struttura. Nessuna ipotesi, per il momento, viene esclusa.