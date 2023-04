Ambientalisti schierati contro l'inceneritore di fanghi a Marghera

Tutti fuori al Canevon di Malcontenta per la presentazione, prevista per legge, del nuovo inceneritore di fanghi di Eni rewind. La sala messa a disposizione dal Comune tiene massimo 60 persone e per contestare il progetto arrivano quasi 250 persone (video Pòrcile)

