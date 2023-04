Contestazione contro l’inceneritore di fanghi di Eni rewind a Porto Marghera

Tutti fuori al Canevon di Malcontenta per la presentazione, prevista per legge, del nuovo inceneritore di fanghi di Eni rewind. La sala messa a disposizione dal Comune tiene massimo 60 persone e per contestare il progetto arrivano quasi 250 persone. Tanti sono costretti a restare fuori e così scatta la protesta e l'invito all'ad di Eni rewind Paolo Grossi e al responsabile del progetto Gianluca d'Aquila di tenere la presentazione nel piazzale.

Ambientalisti schierati contro l'inceneritore di fanghi a Marghera

Richiesta accolta ma di fatto i vertici di Eni Rewind si ritrovano ad ascoltare gli interventi critici contro il progetto delle 22 associazioni che compongono la rete anti inceneritori che contestano il progetto chiedendo di smettere di inquinare Venezia e Porto Marghera.

Ad assistere al confronto anche i consiglieri comunali Gianfranco Bettin, Giuseppe Saccà e Emanuele Rosteghin. "Eni presenta il progetto e va avanti ma noi siamo ancora più determinati a fermare questi progetti" dice Mattia Donadel tra gli applausi. "Di qui non passate!".