Il tram svia dalla rotaia in piazzale Cialdini

Non si è trattato di un vero e proprio deragliamento ma di un piccolo svio del tram dalla monorotaia. Guasto alla tramvia lunedì mattina in piazzale Cialdini, l’interscambio tra le linee del tram a Mestre. Incidente che ora è sotto esame dall’Ustif e dai tecnici di Actv-Avm per chiarire cosa è accaduto. Nessun problema per i passeggeri a bordo del mezzo, fatti scendere. In azione i bus sostitutivi per entrambe le linee. E ovviamente disagi alla viabilità perché con il tram bloccato si sono formate code. La situazione di emergenza, spiegano da Actv-Avm, si è sbloccata nel giro di mezz’ora. Verso le 12 nell’interscambio è tornata la normalità e i trasporti via tram sono stati riattivati. Il mezzo coinvolto nel guasto è stato portato in deposito a Favaro per le verifiche tecniche.