Auto esce di strada e abbatte colonnina del gas. Grande nube di metano: due case evacuate nella notte

Auto esce di strada e abbatte colonnina del gas: due case evacuate in piena notte. È accaduto domenica ì2 aprile alle prime ore del mattino a Salzano.

I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Frusta per l’abbattimento di una colonnina del gas metano di media pressione da parte di un’auto finita fuoristrada: illeso l’autista.

I pompieri accorsi da Mestre e dal distaccamento di Mirano con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno disperso la copiosa uscita di gas con getti d’acqua nebulizzata.

Evacuate a scopo cautelativo due abitazioni adiacenti. Gli abitanti sono stati svegliati dai pompieri e portati altrove fino all’intervento dei tecnici della rete gas, che hanno chiuso una valvola a monte della tubazione per poi procedere alla riparazione.

Sul posto le forze dell’ordine peri rilievi del sinistro. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.