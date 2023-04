Nave di 138 metri s’incaglia in laguna per un’avaria al timone

Una nave porta granaglie battente bandiera liberiana, la "Nordic Kylie", 138 metri di lunghezza, è rimasta incagliata nel canale di Malamocco-Marghera, nel Porto di Venezia, a causa di una avaria al timone.

Ricevuto l'allarme, la Capitaneria di porto ha assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso, inviando sul posto un battello pneumatico e disponendo l'invio di due rimorchiatori.

Mentre venivano fermati i servizi nautici in attesa che il canale fosse liberato - altre navi attendevano di uscire dal porto veneziano - la nave è riuscita a disincagliarsi sfruttando il movimento della zavorra e, scortata dai due rimorchiatori, ha raggiunto il punto designato di ancoraggio in attesa di essere sottoposta alle verifiche tecniche. Accertata l'assenza di criticità, il traffico in uscita e in ingresso al porto è stato ripristinato.

La nave porta grano ed è diretta in Israele.

Nel punto in cui il mercantile si incagliato, è stato accertato il danneggiamento di un palo della luce e di alcune briccole. Nessun danno a persone e all'ambiente.