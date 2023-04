Il Venezia in rimonta schianta il Como 3-2 al Penzo. Ora è fuori dalla zona playout

Vinta la prima sfida diretta. Lariani in vantaggio già all’8’ con Da Cunha, ma Candela pareggia allo scadere del primo tempo. Poi è furia arancioneroverde: Milanese al 47 porta in vantaggio i lagunari e Pohjanpalo al 50 suggella il tris. Record di spettatori: in 6.500 al Penzo. Espulso Vanoli

Giuseppe Malaguti