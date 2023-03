Si fanno il bagno nel rio a Venezia, a fine marzo: il video corre in rete

Un grupopo di persone è stato ripreso mentre si faceva il bagno in rio del Ognissanti, a Venezia, a Dorsoduro. Un tuffo fuori stagione, un'esibizione che è vietata a Venezia. E il video corre in rete, ripreso fra l'altro sulla pagina Facebook Venezia Non E' Disneyland

