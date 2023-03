Case comunali per il Tribunale di Venezia. Parlano Brugnaro e Nordio

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il ministro della Giustizia Carlo Nordio spiegano l'accordo raggiunto tra i due enti per trovare alloggi calmierati per il personale del Tribunale. Quello di Venezia infatti è afflitto da una fuga dei dipendenti, molti dei quali rinunciano anche se vincitori di concorso: manca il 40 per cento del personale previsto. (Video Roberta De Rossi)

05:35