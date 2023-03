Affitti turistici a Venezia. Brugnaro: Pronto il piano, dialogo ma poi una legge nazionale

"Parleremo con le categorie interessate prima, esporremo loro le nostre idee, cioè che chiunque possa esercitare la propria attività libera, in maniera che sia rispettosa del diritto degli altri. Non possiamo lasciare che ognuno faccia quello che vuole, o almeno tenteremo di impedirlo. Quando saremo arrivati a un punto di accordo, allora saremo in grado di fare una proposta che possa diventare un riferimento per una legge nazionale". Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro da Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia. Il primo cittadino si è riferito alla possibilità di porre una stretta sulle locazioni turistiche brevi, che in città sono oggetto di dibattito in quanto viste, in alcuni casi, come antitetiche alla residenzialità. Brugnaro ha continuato: "Prima ne voglio parlare con gli aventi diritto, poi una volta trovato una quadra, abbiamo in mente cose interessanti per tutti, a quel punto saremo in grado di formulare una proposta pubblica. Non vogliamo fare passi falsi, promesse, discorsi che vengano rimangiati il giorno dopo"

01:53