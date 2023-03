Ecco come i vandali hanno ridotto l'ex Uci cinemas di Marghera: il videoreportage

I sotterranei si sono trasformati in un acquitrino dove galleggiano vecchi birilli delle sale giochi un tempo affollate da giovanissimi, ed estintori antincendio. I maxi schermi delle grandi sale dove sono andati in scena alcuni dei film più visti, sono stati tagliati e depredati, i fili che rimangono penzolano nel vuoto. I bagni, completamente distrutti, la scala mobile, le vetrate, i box office. Sembra che l’interno dell’ex Uci Cinemas di Marghera, un tempo simbolo delle serate cittadine all’insegna dei grandi film, del divertimento e della gioventù che dopo la pizza andava a vedere uno spettacolo, sia stato bombardato. Persino le scale mobili sono semi sfasciate. Davanti agli accessi c’erano dei pannelli, più volte aperti. Dalle griglie si accede facilmente, per poi riuscire a entrare dentro oppure salire le scalinate esterne e entrare nelle sale (videoreportage Marta Artico)

02:34